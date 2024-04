Schjelderup encontra-se emprestado pelo Benfica ao Nordsjaelland, da Dinamarca, e surgiu num concerto no país nórdico com a camisola de Aursnes.

A fotografia foi publicada nas redes sociais pelo avançado e mereceu comentários de outros antigos companheiros.

Aursnes respondeu com os emojis do riso e do beijo, enquanto João Neves publicou um coração vermelho. Chiquinho, antigo jogador do Benfica e agora no Olympiakos, escreveu: «My little Boy».