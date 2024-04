O Benfica emitiu, na tarde deste domingo, um comunicado conjunto com o Marselha, no qual apela às autoridades francesas e portuguesas para que salvaguardem as condições necessárias para os adeptos possam apoiarem as respetivas equipas nos «quartos» da Liga Europa.

«O Benfica e o Marselha apelam às autoridades de ambos os países que garantam que os jogos dos quartos de final da UEFA Europa League sejam disputados na presença dos adeptos dos dois clubes, tanto na primeira mão, a 11 de abril, no Estádio da Luz, como na segunda mão, a 18 de abril, no Vélodrome», lê-se.

Temendo confrontos entre os adeptos, a polícia de Bouches-du-Rhône pretende proibir a presença de aficionados das águias, sobretudo a 18 de abril. Eram esperadas mais de três mil pessoas na bancada visitante do Vélodrome.

Antes, para a primeira mão, o Marselha tem em marcha uma operação para reembolsar os adeptos que já tinham comprado bilhetes e viagens.

«Em conjunto com a UEFA e as autoridades, os dois clubes estão a trabalhar em estreita colaboração para cumprir todos os critérios e garantir os mais elevados padrões de organização em termos de segurança. O Benfica e o Olympique de Marselha partilham um imenso respeito mútuo. Lançam, por isso, este apelo conjunto», reitera o campeão nacional.

Esta época, na fase de grupos da Liga dos Campeões, os adeptos do Benfica instalaram o pânico aquando da visita à Real Sociedad, com o uso de pirotecnia nas bancadas. Já na Liga Europa, no play-off de acesso aos «oitavos», em Toulouse, os aficionados das águias protagonizaram confrontos nas imediações do estádio.

[artigo atualizado]