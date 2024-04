O Benfica reagiu, esta sexta-feira, às notícias veiculadas pela imprensa francesa que davam conta da intenção da polícia de Bouches-du-Rhône em proibir a presença de adeptos encarnados no jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, em Marselha, a 18 de abril.

Em comunicado oficial, o clube da Luz garante que «não foi oficialmente informado de qualquer impedimento relativo à presença dos seus adeptos em Marselha» e revela que está em contacto com a UEFA e o clube francês.

«O Sport Lisboa e Benfica acrescenta que, em face das notícias veiculadas esta tarde em França, já encetou contactos com a UEFA e com a direção do Olympique de Marselha, sendo que, concretizando-se esta decisão das autoridades locais francesas, o Benfica tomará as decisões adequadas para melhor salvaguardar os interesses do clube e dos seus adeptos», refere a nota das águias.

Recorde-se que a polícia francesa teme cenas de violência entre adeptos dos dois clubes, tendo em conta que o Benfica previa o apoio de três mil adeptos no Vélodrome. Outra das explicações para esta decisão está relacionada com a dificuldade em juntar os adeptos do Benfica num ponto de encontro, isto porque as pessoas afetas aos encarnados costumam viajar em pequenos grupos, de avião ou de carro, e não de comboio.

A juntar a isto, estão ainda os recentes episódios que envolveram adeptos no Benfica em San Sebastián, com o uso de engenhos pirotécnicos nas bancadas, assim como os confrontos nas ruas da cidade de Toulouse, no play-off da Liga Europa.

Nesta altura, a cidade de Marselha está sob um plano de emergência de combate ao tráfico de droga, com vários agentes mobilizados para essa operação, o que dificultaria a intervenção caso ocorressem confrontos entre as claques.

Segundo a imprensa francesa, os adeptos do Marselha também poderão ser proibidos de marcar presença no Estádio da Luz, a 11 de abril, na primeira mão.