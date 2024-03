O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) garantiu que o Benfica não quis alterar o calendário para preparar os jogos dos quartos de final da Liga Europa, frente ao Marselha.

«Há conversações que não são do conhecimento público. A Liga e o Benfica reuniram-se e ficou decidido que não havia necessidade de alterações no calendário. A Liga foi providente e o Benfica anuiu. A calendarização foi trabalhada entre as partes de forma responsável», disse Pedro Proença, citado pela Lusa, à margem da gala do jornal O Gaiense.

O líder da LPFP frisou ainda que «a Liga tem, desde o início da época, feito a defesa dos clubes portugueses nas provas internacionais».

«Nesta fase, quer na I Liga quer na II Liga, muitas equipas ainda podem ser campeãs e algumas despromovidas. Vamos ter emoção até à última jornada. Muitas vezes, acusam que o futebol português não tem interesse, nem competitividade, mas estamos a dar um claro sinal contrário», vincou.

Refira-se que a Liga francesa já anunciou que o Marselha vai descansar entre os jogos das competições europeias.

O Benfica recebe o Marselha a 11 de abril e joga em França no dia 18 do mesmo mês. Pelo meio, defronta o Moreirense no Estádio da Luz.