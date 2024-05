Pedro Caixinha, treinador do Bragantino, foi surpreendido por um ataque de formigas, enquanto falava aos jornalistas, depois do empate da sua equipa na visita ao campo do Sousa (1-1), em jogo da terceira eliminatória da Taça do Brasil.

Aconteceu na quarta-feira, logo após o final do jogo, realizado no Estádio Marizão, no Sertão da Paraíba. O treinador falava aos jornalistas, de pé, junto a um painel publicitário e, no decorrer das primeiras perguntas, já foi visível o incómodo do treinador português.

Chegou a um ponto em que o treinador teve mesmo parar de falar para tentar afastar os incómodos insetos, antes de voltar a responder às perguntas dos jornalistas.

Não é a primeira vez que um treinador se queixa dos insetos neste estádio. Nicolás Larcamón, antigo treinador do Cruzeiro, também já tinha sido atacado por formigas, neste caso, mesmo junto ao relvado.

Depois do empate de quarta-feira, o Bragantino recebe o Sousa no próximo dia 22 e o vencedor segue para os oitavos de final da Taça do Brasil.