O Red Bull Bragantino não foi além de um empate a uma bola na visita ao terreno do Sousa, num duelo da primeira mão dos 16 avos de final da Taça do Brasil.



Contra uma equipa da quarta divisão, a equipa de Caixinha colocou-se em vantagem aos 34 minutos graças a um golo de Luan Cândido. Volvidos seis minutos, o Sousa ficou reduzido a dez elementos por expulsão de Jackson, mas ainda assim conseguiu chegar à igualdade com um tento de Batata a sete minutos do final.



Por sua vez, o Corinthians alcançou uma resultado diferente na deslocação à casa do América Futebol Clube. O conjunto de Natal marcou primeiro por Norberto (13m), mas a formação liderada por António Oliveira conseguiu virar a partida com golos de Bidon (30m) e de Caca (63m).



Os melhores momentos do América RN-Corinthians: