O sorteio dos quartos de final da Liga Europa colocou frente a frente Benfica e Marselha. O atual coordenador técnico dos franceses, Basile Boli, antecipou um «grande confronto» com os encarnados, mas sublinhou a determinação da equipa em chegar às meias-finais.



«É um grande confronto, vamos lá [ao Estádio da Luz] com determinação e humildade, porque, ao mesmo tempo, é um grande nome do futebol europeu», começou por dizer, citado pela Lusa.



Boli lembrou a história dos encarnados que merece o respeito do Marselha, mas deixou um aviso. «Ganharam, mais do que uma vez, a Taça dos Clubes Campeões Europeus, foram também finalistas em outras ocasiões e foram campeões de Portugal na última época. Respeitamos, mas queremos passar», referiu.



Por sua vez, o presidente do emblema do sul de França, Pablo Longoria, deixou elogios ao Benfica, um clube que goza de um grande «prestígio», e que este duelo «é um belíssimo cartaz» e uma oportunidade de «crescimento».



«Encontrar, nesta fase da competição, um clube de prestígio como o Benfica constitui uma nova oportunidade de crescermos e é um belíssimo cartaz. Sabemos que este duplo confronto acontece numa fase de muitos jogos e calendário apertado, mas é nossa obrigação prepararmo-nos o melhor possível, de modo a darmos resposta e alegria aos nossos adeptos», disse, aos meios do clube.

Benfica e Marselha vão defrontar-se nos quartos de final da Liga Europa de futebol, com os ‘encarnados’ a jogarem primeiro em casa, em 11 de abril, e a visitarem os franceses uma semana depois, em 18 de abril.

O vencedor desta eliminatória defrontará nas meias-finai quem ganhar o embate entre Atalanta e Liverpool, determinou também o sorteio da segunda competição da UEFA.