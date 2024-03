A Liga francesa divulgou o calendário da 29.ª jornada do campeonato e deu a conhecer que as equipas que estão nas competições europeias vão descansar no fim de semana de 13/14 de abril, precisamente entre as datas dos jogos europeus.

Entre os beneficiados desta medida, além do Paris Saint-Germain e do Lille, está o Marselha, adversário do Benfica nos quartos de final da Liga Europa.

O Benfica recebe o Marselha a 11 de abril e joga em França no dia 18 do mesmo mês. Pelo meio, ainda defronta o Moreirense no Estádio da Luz. Já o conjunto francês, vai ter uma semana de «descanso» entre os jogos com os encarnados – o jogo com o Nice é adiado.

A Liga francesa explicou que «a progressão dos clubes franceses nas competições europeias é uma prioridade absoluta», isto porque «todos os pontos conquistados são fundamentais para o coeficiente UEFA de França».

Refira-se ainda que o PSG vai jogar na Champions com o Barcelona e o Lille, de Paulo Fonseca, terá pela frente o Aston Villa, na Liga Conferência.