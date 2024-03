O Marselha, adversário do Benfica nos «quartos» da Liga Europa, perdeu por 2-0, na visita ao terreno do Rennes.

Depois da derrota por 3-1, sofrida diante do Villarreal, na passada quinta-feira, os visitantes procuravam não perder distância para os lugares de acesso às competições europeias. Numa primeira parte equilibrada, foi o Rennes a adiantar-se no marcador, através de Martin Terrier, aos 21 minutos, para delírio dos adeptos presentes no «Roazhon Park».

A vantagem manteve-se até ao intervalo e no segundo tempo, apesar de um maior domínio do Marselha, o único remate à baliza deu golo, mas novamente para o Rennes. Bourigeaud encarregou-se de acabar com as esperanças dos visitantes, que estão agora a três pontos dos lugares de acesso às competições europeias e com os mesmos 39 que o Rennes, oitavo classificado do campeonato.

Já o Mónaco não foi além de um empate a dois golos, em casa, diante do Lorient. Um jogo que teve golos e duas expulsões, uma para cada lado, no decorrer do segundo tempo. Zakaria viu o segundo cartão amarelo e respetivo vermelho, aos 81 minutos, já Aiyegun Tosin levou vermelho direto, em cima do minuto noventa.

Quanto ao jogo, o Lorient colocou-se em vantagem logo no primeiro minuto de jogo, mas aos 27, uma infelicidade de Formose Mendy deixou tudo empatado. Já no segundo tempo, foi a vez do Mónaco dar a «cambalhota» no marcador, através de Fofana, só que um verdadeiro golpe de teatro permitiu que, aos 90+4, Bakayoko, que chegou ao Lorient como jogador livre, fixasse o resultado em 2-2.

O Mónaco continua no terceiro lugar do campeonato, com 46 pontos, menos um que o Brest. Já o Lorient está no lugar acima da zona de despromoção, com apenas mais um ponto que o Nantes.