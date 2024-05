Yannick Bolasie, antigo avançado do Sporting, revelou, em conversa com jornalistas, que o árbitro lhe pediu para não fazer mais dribles no decorrer do jogo em que o Criciúma goleou o Vasco da Gama, no Brasileirão, por 4-0.

Um jogo em que o jogador congolês de 34 anos deu um verdadeiro espetáculo em campo, com um golaço, duas assistências e uma grande exibição, ao ponto de Bolasie ter extravasado a sua alegria em campo, rodopiando sobre a bola, numa espécie de dança que deixou os jogadores do Vasco furiosos.

Veja a «dança» que irritou os jogadores do Vasco:

Good morning 🐯🖤💛 enjoy every moment and thank god always pic.twitter.com/Pa7IvaPZpn — Yannick Bolasie (@YannickBolasie) April 28, 2024

Foi na sequência deste lance que o árbitro abordou Bolasie que, agora, revelou o teor da conversa com o juiz. «O que o árbitro me pediu foi para não voltar a fazer aquilo. Nunca tinha visto uma coisa assim na minha vida, mas tive de respeitar o conselho, estou no Brasil, é um país diferente», respondeu o reforço do Criciúma em inglês.

Bolasie estranhou o pedido inusitado, mas revela que houve ainda uma nova abordagem da parte do árbitro no final do jogo. «No final do jogo ele veio dizer-me que jogava comigo no jogo FIFA, acabou por ser engraçado», contou ainda Bolasie.

Ora veja: