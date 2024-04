As autoridades francesas vão proibir a deslocação de adeptos do Benfica para o jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, em casa do Marselha, a 18 de abril.

Segundo adiantam a RMC Sport e o La Provence, a polícia de Bouches-du-Rhône vai anunciar a decisão em breve e, em causa, está o risco de confrontos entre as claques dos dois clubes.

As autoridades gaulesas temem que haja violência entre adeptos, até porque eram esperadas mais de três mil pessoas na bancada visitante do Vélodrome. Outra das explicações para esta decisão está relacionada com a dificuldade em juntar os adeptos do Benfica num ponto de encontro, isto porque as pessoas afetas aos encarnados costumam viajar em pequenos grupos, de avião ou de carro, e não de comboio.

Recorde-se que, em San Sebastián, os adeptos do Benfica causaram distúrbios com o uso de pirotecnia nas bancadas e, em Toulouse, provocaram confrontos nas ruas da cidade.

A RMC Sport avança ainda que os adeptos do Marselha também poderão ser proibidos de marcar presença no Estádio da Luz, a 11 de abril, na primeira mão. O clube francês já foi informado da decisão e está a trabalhar no assunto, isto porque vários adeptos têm bilhetes e viagens comprados para Lisboa.

Refira-se que a cidade de Marselha tem em curso um plano de emergência para combater o tráfico de droga, com vários polícias destacados para esse efeito, o que dificultaria a intervenção em caso de confrontos entre adeptos.