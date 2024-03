O Paris Saint-Germain venceu, fora de casa, o Clássico com o Marselha, adversário do Benfica na Liga Europa, por 2-0 e somou a terceira vitória consecutiva, na jornada 27 da Ligue 1. Vitinha e Danilo foram titulares nos parisienses, enquanto Gonçalo Ramos entrou no segundo tempo. Nuno Mendes não foi utilizado devido a lesão.

Aos 40 minutos, o árbitro foi ao monitor e mostrou o cartão vermelho direto a Lucas Beraldo, que derrubou Aubameyang, que seguia isolado para a baliza do PSG. Lucas Hernández e Danilo viram o cartão amarelo por protestou, mas a equipa de Luis Enrique ficou mesmo a jogar com menos um jogador em campo perto do intervalo.

Já no segundo tempo, aos 53 minutos, Vitinha fez uma verdadeira obra de arte. O médio iniciou a jogada no meio-campo, tocou para Dembele, que devolveu ao internacional português, que com muita classe atirou para o 1-0 favorável ao PSG.

Pouco depois da hora de jogo, Luis Enrique lançou Gonçalo Ramos, bem como Ugarte, e o avançado português não precisou de muito tempo para deixar a sua marcar na partida. Desta feita a assistência foi de Asensio, que também entrou no segundo tempo. O camisola 9 do conjunto da capital francesa atirou a contar e festejou na direção da bancada dos adeptos do Marselha.

Com este resultado, o Paris Saint-Germain passa a somar 62 pontos e é líder da Ligue 1, com 12 pontos de vantagem sobre o Brest, que é 2.º classificado do campeonato. O Marselha surge na 7.ª posição da tabela, com 39 pontos.

Nos outros jogos da Ligue 1 deste domingo, o Brest derrotou, fora de casa, o Lorient por 1-0. O Toulouse venceu no terreno do Clermont por 3-0. O Montpellier levou a melhor sobre o Le Havre por 2-0. O Nantes triunfou sobre o Nice por 2-1, enquanto o Estrasburgo ganhou, em casa, ao Rennes por 2-0.

