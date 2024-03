O Paris Saint-Germain qualificou-se para as meias-finais da Taça de França ao derrotar o Nice esta quarta-feira, por 2-1, no derradeiro encontro dos quartos de final.

A jogar em casa, Luis Enrique lançou Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos na equipa titular e deixou Danilo Pereira no banco – entrou aos 83 minutos.

O ex-avançado do Benfica teve a primeira ocasião de golo do jogo, mas cabeceou ao lado. E ainda desperdiçou uma ocasião para aumentar para 2-0, com um remate de primeira por cima da baliza. Ramos acabou por ser substituído aos 74 minutos por Barcola.

Mais certeiro, Kylian Mbappé inaugurou o marcador aos 15 minutos, depois de uma bonita combinação com Fabián Ruiz.

O médio espanhol dobrou a vantagem da equipa parisiense a meio do primeiro tempo, depois de um erro incrível do guarda-redes polaco Bulka.

O Nice ainda conseguiu reduzir a desvantagem no primeiro tempo, numa jogada com atrapalhação da defesa do PSG – Vitinha acabou por fazer uma ‘assistência’ involuntária, já que levou com a bola no peito, antes dela sobrar para Laborde.

O PSG voltou a marcar no segundo tempo, pelo defesa brasileiro Lucas Beraldo, num cruzamento de Vitinha. O lance não foi anulado por fora-de-jogo porque Dante, defesa do Nice, foi o último a tocar na bola antes do desvio do compatriota para a baliza.

Gonçalo Ramos ainda tentou o golo em mais um lance, no qual o guarda-redes Bulka acabou por ficar lesionado, depois de ser abalroado por um colega de equipa. O jogo esteve interrompido durante dez minutos para que o guardião polaco fosse assistido.

Nas meias-finais, no início de abril, o PSG vai receber o Rennes. No outro jogo, o Lyon será anfitrião do Valenciennes, da segunda divisão.