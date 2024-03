A noite foi de Liga dos Campeões, mas o jogo desta quarta-feira aconteceu na Premier League.

O Bournemouth-Luton teve aquela frase batida aplicada com total propriedade: «Duas partes distintas.»

Mais seria difícil! Ao intervalo, os visitantes venciam por 3-0, com golos de Tahith Chong (9m), Chiedozie Ogbene (31m) e Ross Barkley (45+1m).

Vá-se lá saber o que aconteceu no balneário dos Cherries ao intervalo, mas o que é certo é que deu resultado. No regresso, a equipa da casa regressou revigorada e quem decidiu não sair mais cedo do Vitality Stadium assistiu a uma reviravolta inesquecível.

Dominic Solanke reduziu aos 50 minutos e aos 64m o jogo já estava empatado: Illia Zabarnyi reduziu para a diferença mínica aos 62m e Antoine Semenyo fez o 3-3.

Semenyo viria a bisar aos 83 minutos, consumando uma reviravolta épica que deixa o Bournemouth ainda mais confortável na Premier League (tem agora 35 pontos) e agudiza a situação difícil dos londrinos, que estão no antepenúltimo lugar com 21 pontos.