O Benfica está em silêncio nas redes sociais desde que o Sporting é oficialmente campeão nacional.

Recorde-se que o final do jogo com o Famalicão, no domingo à noite, e que terminou com derrota para os comandados de Roger Schmidt, tornou a formação leonina campeã nacional, tirando o título ao Benfica.

As águias publicaram então o resultado final da partida – 2-0 para os famalicenses – e não mais voltaram a partilhar qualquer conteúdo no Instagram, no X ou no Facebook.

O Sporting confirmou a conquista do 20.º título de campeão nacional.