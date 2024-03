Depois de um empate a um golo na primeira mão, nos Países Baixos, a eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre o Borussia Dortmund e o PSV ia ser decidida no sempre espetacular Signal Iduna Park.

Embalados pelo apoio dos seus adeptos, a equipa de Edin Terzic entrou com tudo no encontro, marcou logo aos três minutos e soube sofrer até ao final da partida para garantir a passagem à próxima fase da Liga Milionária, com uma vitória por 2-0.

No duelo que marcou o regresso de Peter Bosz a Westfalen, o conjunto da casa entrou bastante pressionante e quase que não deixou respirar o emblema neerlandês, que aguentou apenas três minutos sem sofrer na Alemanha.

A defesa do PSV parecia ainda estar a acordar, já que por várias vezes não conseguiu afastar a bola da zona de perigo. Brandt aproveitou para assistir Sancho, que à entrada da área rematou colocado para o 1-0.

Após ter conseguido a vantagem no jogo, e na eliminatória, o Dortmund continuou à procura de mais um golo, que desse maior conforto à equipa alemã. Contudo, tal acabou por não acontecer e quem começou a crescer no encontro foi mesmo o PSV.

Ainda assim, o conjunto neerlandês não foi capaz de criar grande perigo no primeiro tempo. O melhor que conseguiu fazer foi mesmo um remate de Bakyoko, aos 31 minutos, que saiu à figura de Kobel.

Na segunda parte a história foi diferente, com o PSV a estar várias vezes perto do golo do empate, que foi sempre negado pelo guarda-redes do Dortmund, que acabou por ser um dos melhores jogadores em campo.

Ao intervalo, Peter Bosz lançou Lozano na partida e o avançado mexicano não demorou muito a criar uma grande oportunidade. Aos 53 minutos, o camisola 27 da equipa dos Países Baixos encheu o pé, mas viu a bola acertar em cheio no poste.

Depois disso, e em mais do que uma ocasião, o PSV podia ter feito o 1-1 no jogo, o 2-2 na eliminatória, mas foi o Dortmund que voltou a introduzir a bola nas redes adversárias.

Aos 78 minutos, Reus, que tinha entrado em campo há pouco tempo para o lugar do lesionado Sancho, bateu um livre de forma exímia, com Fullkrug, à ponta de lança, a finalizar da melhor forma. Contudo, o avançado alemão estava em fora de jogo por poucos centímetros e o golo foi anulado.

Até final, De Jong falhou de forma inacreditável já no tempo de compensação e na jogada seguinte Reus aproveitou para confirmar o triunfo do Dortmund por 2-0, após um erro da defesa do PSV, e garantiu a passagem da equipa alemã aos quartos de final da Liga dos Campeões.

