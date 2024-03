O Paris Saint-Germain empatou no Parque dos Príncipes com o Reims a dois golos, em jogo da 25.ª jornada da Liga francesa.

Com Gonçalo Ramos e Danilo de início e Mbappé, além de Nuno Mendes e Vitinha, no banco, os parisienses entraram mal no jogo. Aos 7 minutos, após um erro grave de Keylor Navas e Hakimi, Munetsi inaugurou o marcador para os visitantes.

A reação do PSG foi boa e em 3 minutos a cambalhota no marcador foi consumada. Aos 17m, na sequência de um canto batido da direita, Abdelhamid - que estava a marcar Gonçalo Ramos - introduziu a bola na própria baliza a aos 19m Gonçalo Ramos fez o 2-1.

Parecia que uma mudança de rumo do jogo, mas em cima do intervalo Diakité fez o 2-2 para o Reims.

Na segunda parte, à entrada para os derradeiros 20 minutos, Luis Enrique fez entrar Kolo Muani e Nuno Mendes e, logo a seguir, a artilharia pesada: Dembélé e Mbappé.

Apesar do assédio final, o resultado não voltou a sofrer alterações e o PSG somou o terceiro empate seguido numa Liga francesa que lidera, ainda assim, com mais dez pontos do que o segundo classificado.