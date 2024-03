O lateral-esquerdo português Nuno Mendes é titular no Paris Saint-Germain esta terça-feira, ante a Real Sociedad, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, voltando a alinhar de início num jogo praticamente ao fim de 11 meses.

Em San Sebastián, Nuno Mendes vai jogar de início uma partida oficial pela primeira vez desde 15 de abril de 2023, dia em que fez parte do onze inicial do PSG na vitória por 3-1 ante o Lens, para a 31.ª jornada da liga francesa.

Foi no jogo seguinte pelo PSG, a 30 de abril, ante o Lorient, que Nuno Mendes sofreu uma lesão no tendão superior direito. Foi operado em finais de setembro e enfrentou cerca de quatro meses de paragem até recuperar.

Agora, 325 dias depois, volta ao onze inicial, apenas ao seu terceiro jogo em 2023/24. O lateral foi suplente utilizado ante o Rennes a 25 de fevereiro (entrou aos 71 minutos) e também ante o Mónaco na sexta-feira (entrou aos 59 minutos).

Dos cinco portugueses no Real Sociedad-PSG, dois são titulares: Nuno Mendes e Vitinha no PSG. Os outros três, começam no banco: André Silva pela Real Sociedad e Danilo e Gonçalo Ramos pelo PSG. Os parisienses têm vantagem de 2-0 obtida na primeira mão.