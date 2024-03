Luis Enrique deixou no ar a hipótese de Nuno Mendes regressar à titularidade no Paris Saint-Germain, no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O treinador do PSG diz que o defesa pode até nem jogar, mas que é provável que o internacional português seja aposta inicial nos parisienses.

«Com o Nuno Mendes, passámos pelo processo normal de recuperação. Amanhã ele poderá ser titular, não jogar a partida inteira, mas é capaz de ser titular. Estamos muito felizes porque ele é um jogador que pode contribuir. Ele vai sentir-se ótimo quando voltar à melhor forma», disse Luis Enrique na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

O treinador do PSG foi ainda questionado sobre o que espera de Kylian Mbappé e deu uma resposta…sobre a equipa.

«O que espero da equipa é que esteja à altura da tarefa, para poder encarar o jogo como fizemos ao longo da temporada. Sinto que a equipa está confiante. O nosso objetivo é vencer a partida. Ganhar aqui vai ser muito complicado», afirmou o técnico espanhol.

Nas mesmas declarações, Luis Enrique abriu a porta à hipótese de não jogar com o avançado francês na Liga dos Campeões.

«Talvez sim, talvez não. Quem sabe?», respondeu.

Por fim, o treinador do Paris Saint-Germain disse que «é muito fácil» lidar com as perguntas sobre Mbappé, de forma a não perturbar o balneário dos parisienses.

«É muito fácil. Tens de aceitar as perguntas dos jornalistas e responder o que apetecer», concluiu Luis Enrique.