O Paris Saint-Germain empatou a um golo com o Rennes, em jogo da jornada 23 da Ligue 1. Vitinha e Danilo Pereira foram titulares nos parisienses, enquanto Nuno Mendes e Gonçalo Ramos entraram no segundo tempo.

A equipa visitante inaugurou o marcador aos 33 minutos. Gouiri trocou as voltas a Danilo e, com uma excelente finalização, atirou para o fundo da baliza do PSG, para grande surpresa no Parque dos Príncipes.

No segundo tempo, e em desvantagem no marcador, Luis Enrique lançou Gonçalo Ramos aos 65 minutos, para o lugar de Mbappé, e Nuno Mendes aos 71 minutos. Desta forma, o defesa português regressou aos relvados 10 meses depois.

Ainda assim, quem acabou por resolver foi o antigo jogador do Benfica. Primeiro o camisola 9 parisiense foi derrubado dentro da área e o árbitro apontou para a marca dos onzes metros. Contudo, após rever as imagens no monitor do VAR, o juíz do encontro reverteu a decisão e mostrou o cartão amarelo a Gonçalo Ramos.

Já no tempo de compensação, o avançado voltou a sofrer falta na área e o árbitro assinalou grande penalidade para o PSG com o recurso ao VAR. Encarregue da marcação, Gonçalo Ramos não tremeu e fez o 1-1 final.

Com este resultado, a equipa de Luis Enrique continua na liderança isolada da Ligue 1, com 54 pontos, mais 11 do que o Brest. O Rennes está no sétimo posto do campeonato francês, com 35 pontos.