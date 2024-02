O Paris Saint-Germain foi a Nantes vencer por 2-0, este sábado, em jogo da 22ª jornada da liga francesa.

O jogo foi marcado pela decisão do técnico Luis Enrique deixar Kyllian Mbappé no banco de suplentes, dias depois de ser noticiado que o internacional francês disse ao clube que pretende sair no final da época.

A verdade é que o treinador espanhol fez várias alterações no onze, depois de ter vencido a Real Sociedad a meio da semana para a Liga dos Campeões.

Os portugueses Danilo Pereira e Vitinha foram titulares; Gonçalo Ramos entrou no início da segunda parte.

Mbappé, esse, só foi chamado aos 62 minutos, tal como Dembélé. Entraram em campo quando o PSG tinha acabado de inaugurar o marcador, num remate feliz de Lucas Hernández, que viu a bola bater em Sissoko e enganar o guarda-redes Descamps.

O Nantes, que tinha perdido duas ótimas ocasiões para marcar no fim da primeira parte, acusou o toque e não teve capacidade de resposta.

O PSG dominou o jogo e, com a entrada das suas principais figuras, ficou mais perigoso. Acabou por dobrar a vantagem aos 78 minutos, numa grande penalidade convertida (e conquistada) por Mbappé, que assim chegou aos 21 golos na Ligue 1.

Os campeões franceses chegaram aos 53 pontos, aumentando para 14 a vantagem sobre o Nice, que perdeu em Lyon no arranque da jornada.

O Nantes é 13º com 22, mais três do que as equipas que estão na zona de despromoção.