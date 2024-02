O Al Nassr venceu esta tarde na receção ao Al Fateh, por 2-1, no regresso da equipa orientada por Luís Castro ao campeonato saudita, depois da paragem de inverno.

Um triunfo que tem muito sotaque português.

Desde logo, porque Cristiano Ronaldo inaugurou o marcador para a formação da casa aos 17 minutos, com um remate de primeira no coração da área, após um cruzamento de Al Ghannam, aos 17 minutos.

A vantagem, no entanto, não durou muito: em cima da meia-hora, Al Nadji deixou novamente tudo empatado.

No início da segunda parte, o Al Fateh até entrou melhor e teve algumas aproximações perigosas à baliza de Abdullah, mas não conseguiu marcar.

O Al Nassr reencontrou-se, voltou ao domínio do encontro e fez o 2-1 final já dentro dos últimos 20 minutos: após mais uma assistência de Al Ghannam, Otávio surgiu sozinho na área e marcou de cabeça.

Com este resultado, o Al Nassr segue no segundo lugar, com 49 pontos, a quatro do líder Al Hilal, mas mais um jogo. O Al Fateh está em sétimo, com 29 pontos.