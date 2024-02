Fábio Paim foi desafiado por Marco Jesus, um criador de conteúdos, a comparar-se com algumas das principais estrelas do futebol mundial e as escolhas do antigo jogador do Sporting foram… curiosas.

O desafio era simples: «Com 18 anos, quem jogava mais?». Depois, Paim tinha de recuar ao tempo em que tinha 18 anos e comparar-se com outros jogadores nessa idade.

Nem Marcus Edwards, Ricardo Quaresma, Arjen Robben, nem mesmo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo eram, no entender de Paim, melhores do que ele aos 18 anos.