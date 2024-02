O PSG venceu a Real Sociedad, em Paris, em encontro da primeira mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões. Na receção aos bascos, os comandados de Luis Enrique tiveram, uma vez mais, em Mbappé a «tábua de salvação», depois de um primeiro tempo desinspirado, face a uma equipa basca paciente, compacta na pressão e assertiva na frente.

Somente Vitinha e Danilo foram titulares no PSG, uma vez que Gonçalo Ramos e Ugarte foram relegados para o banco de suplentes. Por sua vez, Nuno Mendes continua a aprimorar a condição física. Do outro lado, André Silva partilhou o ataque com o japonês Kubo. E foi pelo pé do português que surgiu o primeiro lance de perigo no ataque basco. Logo ao segundo minuto, e fora da área, André Silva tirou as medidas à baliza contrária, com o «tiro» a passar ao lado.

Na resposta, Mbappé arrancou pelo meio e, já na área, rematou cruzado, para uma bela parada de Remiro, ou «Remuro», como é conhecido no País Basco. Contudo, após quarto de hora inaugural, o PSG não mais ameaçou a baliza contrária, revelando incapacidade para desmontar a pressão compacta, enervar os adversários – que encontravam no guarda-redes um vértice da construção de jogo – e para suster a velocidade de Kubo, que ia servindo André Silva e Merino.

Se aos 24m o internacional luso cabeceou e tirou tinta ao poste de Donnarumma, aos 45+1m Merino fez mesmo a baliza do italiano estremecer. De zona frontal, e livre de pressão, o capitão da Real Sociedad esteve muito próximo de inaugurar o marcador.

Mbappé marca e liberta parisienses

Aquando do recolher aos balneários, os assobios cobriam o Parque dos Príncipes, face ao descontentamento dos adeptos pela apatia e desinspiração dos pupilos de Luis Enrique. Para a segunda parte, o técnico espanhol afinou a defesa para o posicionamento à zona, forçando os erros contrários.

Na outra extremidade do campo, Mbappé era o único a visar a baliza de Remiro. Todavia, as iniciativas do astro francês deram frutos. Aliás, deram um pomar. Isto porque aos 58m, na sequência de um canto ganho pelo avançado, o próprio Mbappé marcou, ao segundo poste, após um desvio do capitão Marquinhos.

Sem deslumbrar, numa exibição até então sonolenta, o PSG foi eficaz e capitalizou a inspiração do suspeito do costume, que assinou o quarto golo na Liga dos Campeões.

A partir desse momento, o encontro tomou toda uma nova tendência. O PSG libertou-se, por fim, da pressão contrária – até porque a Real Sociedad não mais ameaçou na frente – e vestiu o fato de Champions. Nesse momento, Vitinha e Fabián Ruiz cresceram para o jogo, distribuindo oportunidades.

Por isso, entre ameaças, foi com naturalidade que Barcola ampliou a vantagem, aos 71m, aproveitando o desnorte dos bascos. Pela esquerda, o jovem francês, de 21 anos, fintou Traoré e sentenciou a partida (2-0). De lembrar que os parisienses não atingem os «quartos» da Liga dos Campeões desde 2021.

Reveja, ao pormenor, o filme deste jogo!

Escassos de alternativas, e sem André Silva a partir dos 79m, a Real Sociedad limitou-se a defender, como pôde, a fim de guardar ambições para o encontro da segunda mão, agendado para 5 de março.

Este foi o quinto jogo consecutivo sem vencer para os bascos, que na La Liga ocupam o sétimo posto e no fim de semana visitam o Maiorca.

Por sua vez, o PSG, líder da Ligue1 com uma vantagem de 11 pontos, visita, na noite de sábado, o Nantes.