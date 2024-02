O Manchester City empatou em casa com o Chelsea a um golo. Ruben Dias foi titular, enquanto Bernardo Silva entrou no segundo tempo nos citizens. Matheus Nunes não saiu do banco de suplentes da equipa de Pep Guardiola.

O marcador do jogo grande da jornada 25 da Premier League foi aberto por uma cara bem conhecida do Etihad Stadium. Sterling, antigo jogador do Manchester City e agora futebolista do Chelsea, finalizou da melhor forma aos 42 minutos, após um contra-ataque venoso dos «blues». A assistência foi de Nicolas Jackson.

No segundo tempo, Pep Guardiola lançou Bernardo Silva no encontro e foi já com o internacional português em campo que os citizens fizeram o empate. Depois de muito tentarem, acabou por ser Rodri, com alguma sorte à mistura, a introduzir a bola na baliza do Chelsea e a assinar o 1-1 final aos 83 minutos.

Com este resultado, o Manchester City segue no terceiro lugar da Premier League, com 53 pontos, menos quatro do que o líder Liverpool, que tem mais um jogo. O Chelsea é décimo classificado do campeonato, com 35 pontos.