O Liverpool teve uma tarde de sábado quase perfeita. A formação de Jurgen Klopp goleou no terreno do Brentford por 4-1 e segurou o primeiro lugar à condição, mesmo antes do Manchester City e o Arsenal entrarem em campo: nesta altura tem mais dois jogos e mais cinco pontos.

Para ser totalmente perfeita, só era necessário que Diogo Jota não tivesse feito soar os alarmes.

O português foi titular, numa frente de ataque ao lado de Darwin Nuñez e Luis Díaz, e até fez a assistência para o primeiro golo, marcado por Darwin. Depois disso, mais ou menos à meia hora de jogo, lesionou-se no joelho e saiu de maca.

Diogo Jota sai lesionado. As melhoras rápidas, craque 💪#PremierELEVEN pic.twitter.com/9omiLoqrKB — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) February 17, 2024

Tudo aconteceu quando numa disputa de bola o norueguês Christian Nørgaard lhe caiu em cima do joelho. Percebeu-se logo que a lesão podia ser grave, pediu-se a substituição, Mo Salah começou a aquecer e Jota tentou sair de campo pelo próprio pé. Não conseguiu e teve de ser levado em maca, com o estádio do Brentford a aplaudir e Klopp a deslocar-se junto dele para o confortar.

Antes disso, Jota já tinha assistido Darwin para um golaço: o português de cabeça isolou o uruguaio, que na cara do guarda-redes fez um chapéu perfeito.

O festival continuou na segunda parte, com um golo de MacAllister, após assistência de Salah, e um golo do próprio Salah, após assistência de Gakpo.

O Brentford ainda reduziu, por Toney, mas aos 86 minutos Gakpo fez o 4-1 final, após assistência de Luis Díaz, que estabelceu o resultado final. Na época de despedida do Liverpool, Klopp continua assim a liderar a Liga Inglesa, mas com más notícias pelo caminho: hoje foram as lesões de Curtis Jones, logo a começar o jogo, e sobretudo de Diogo Jota, também na primeira parte.