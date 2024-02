O Liverpool goleou o Brentford por 4-1, mas nem tudo foram boas notícias para Jurgen Klopp. Curtis Jones, Diogo Jota e Darwin Nunez saíram lesionados e, após a partida, o treinador alemão disse que a lesão do internacional português parece a pior.

«Temos de ver quanto isso nos custa. Ainda não sabemos. O Curtis Jones levou uma pancada acima do tornozelo. Ele não tinha 100 por cento de certeza do que era. O facto de Curtis não poder jogar diz algo, porque ele teria jogado a todo o custo. A lesão de Diogo Jota parece a pior. Não vi, mas ouvi dizer que as fotos não pareciam boas. Temos de ver. Tirámos o Darwin Nunez porque ele disse que sentiu algo muito ligeiro.»

De recordar que Diogo Jota saiu lesionado aos 44 minutos do jogo entre o Liverpool e o Brentford e teve mesmo de deixar o campo de maca.