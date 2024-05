Num momento em que é um dos principais destaques da temporada, Jota Silva surge cada vez mais valorizado no mercado e, sabe o Maisfutebol, o V. Guimarães não pretende, para já, abdicar do valor da cláusula de rescisão: 20 milhões de euros.

Nas últimas semanas têm chegado algumas sondagens pelo jovem extremo vimaranense. As mais significativas vieram de um clube de França e outro de Inglaterra (Premier League).

Segundo o nosso jornal apurou, o Benfica também acompanha com bastante atenção os passos do internacional português. Tem o conhecimento de todos os detalhes para avançar com uma eventual negociação, mas ainda não se movimentou de forma concreta.

Aos 24 anos, Jota Silva, por sua vez, trabalha com a preferência de ser transferido para o estrangeiro. Tem um contrato curto com o V. Guimarães, válido apenas até junho de 2025, por isso uma venda deve mesmo ser o caminho mais provável no final da época.