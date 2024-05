É oficial! Ralf Rangnick recusou o Bayern Munique e decidiu continuar ao comando da seleção da Áustria para lá do Euro 2024.



«Sou selecionador da Áustria com todo o meu coração. Estou muito satisfeito com este trabalho e determinado a continuar com sucesso no caminho que escolhemos. Quero salientar que esta não é um rejeição ao Bayern, mas sim uma decisão a pensar na minha equipa e nos nossos objetivos comuns. O nosso focal total está no Euro 2024 e vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para chegarmos o mais longe possível», referiu o técnico, em declarações reproduzidas pela federação austríaca.



Na semana passada, Rangnick, de 65 anos, tinha dado conta das negociações com o gigante bávaro para suceder a Thomas Tuchel. Os próprios dirigentes bávaros confirmaram publicamente a intenção de recrutar o germânico, mas não houve acordo.



Com uma longa carreira no futebol, Rangnick trabalhou como treinador em clubes como Estugarda, Hannover 96, Schalke 04, Hoffenheim, Leipzig e Man. United, além de ter tido funções de diretor no Leipzig, Lokomotiv Moscovo, New York Red Bulls, Red Bull Bragantino, Estugarda e Man. United.