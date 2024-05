Com Filipe Çelikkaya de saída do comando técnico do Sporting B, os leões já preparam a sucessão no cargo, que vai ser entregue a João Pereira.

O antigo jogador orienta há duas épocas a equipa de sub-23 dos leões e prepara-se para dar o salto dentro da estrutura de futebol profissional do clube, levando com ele a equipa técnica que o acompanha nos sub-23.

João Pereira, refira-se, terminou a carreira profissional precisamente em Alvalade em 2020/21, e na temporada seguinte ocupou logo o cargo de adjunto dos sub-23.

O Sporting B disputa atualmente a Liga 3.