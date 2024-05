O Sporting continua a preparar a última jornada do campeonato, referente à 34.ª jornada, diante do Desp. Chaves, no Estádio José Alvalade.

Esta quinta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo, os comandados de Ruben Amorim realizaram mais um treino, o penúltimo antes do jogo que marca o encerramento desta edição da Liga.

Antes disso, há nova sessão de treino, na manhã desta sexta-feira, ainda que à porta fechada, além da habitual conferência de imprensa de Ruben Amroim, que se realiza às 12h30, em Alcochete.