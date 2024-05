Rui Silva assinou contrato profissional com o Benfica esta quarta-feira, anunciaram as águias em comunicado no site oficial.

Juvenil de segundo ano, o defesa-central de 17 anos foi contratado ao Abambres Sport Clube, clube onde iniciou a carreira. Está nas águias há sete temporadas.

«É um sentimento muito bom assinar contrato com este grande clube. Sinto-me muito orgulhoso por tudo o que tenho vindo a fazer, e fui recompensado. Prometo dar o meu máximo para honrar o manto sagrado», afirmou, à BTV.

«Vou continuar a dar o meu máximo em todos os treinos, em todos os jogos, sempre com o objetivo de ajudar a equipa a ganhar títulos», acrescentou.

Esta temporada, Rui Silva soma 25 jogos e quatro golos pelos juniores do Benfica.