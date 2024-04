O Benfica-Sporting, da final da Taça da Liga feminina 2023/24, vai ser arbitrado por Sara Pereira Alves, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

As assistentes vão ser Sandrine Santos e Paula Pereira. Como quarto árbitro vai estar Maria Eduarda Silva. No vídeo-árbitro vai estar Rui Oliveira, assistido por Carlos Campos.

A final disputa-se na quarta-feira, às 17h45, no Estádio do Restelo.

As decisões do árbitro de campo em situações de intervenção do vídeo-árbitro serão comunicadas pelo próprio ao público e em direto, através da instalação sonora, no Estádio do Restelo, e em casa, por meio da transmissão televisiva», refere a FPF.