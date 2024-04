A equipa sub-19 do Benfica sagrou-se este sábado campeã nacional, após golear por 7-1 no terreno do Sporting. Com este triunfo, as águias garantiram o primeiro lugar do campeonato, com mais quatro pontos do que o Sp. Braga, que também este sábado venceu o Torreense por 3-1.

Já o Sporting acaba o campeonato nacional de juniores no quarto posto.

A equipa do Benfica fez a festa no campo do Sporting e recebeu a taça das mãos de Mónica Jorge, diretora do futebol feminino da Federação.