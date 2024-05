Roger Schmidt confirmou, este sábado, que Rafa vai disputar o último jogo com a camisola do Benfica na Luz na receção ao Arouca, agendada para este domingo.



«Confirmo que este vai ser o último jogo do Rafa na Luz. Já sabíamos desde o verão que esta seria a sua última época. Posso confirmar porque essa informação já foi comunicada ao clube», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«É mais um motivo para criarmos um bom ambiente na Luz. O Rafa é um jogador especial, único e que traz qualidade ao futebol. Apesar de não sermos campeões este ano, ele jogou sempre bem. Os números e as estatísticas mostram isso. Estou agradecido por ele ter estado no Benfica nos últimos anos. Desejo-lhe o melhor para o futuro e respeito a sua decisão, ele está focado no resto da carreira. É um grande jogador», acrescentou.

Na oitava época pelas águias, Rafa anotou 20 golos e 14 assistências em 51 partidas, confirmando o melhor ano da carreira. Quanto aos golos, o avançado está a um de igualar a melhor temporada. Foi em 2018/19, quando conseguiu 21 golos em 44 partidas pelo Benfica. Em todo o caso, fez apenas duas assistências.

Na atual edição da Liga, Rafa leva 12 golos e 11 assistências. Por isso, lidera ambas as métricas, ao cabo de 29 jornadas disputadas.

Nas restantes competições, na Europa e Portugal, o avançado conseguiu oito golos e três assistências em 22 partidas.

O Benfica recebe na tarde deste sábado (18h), o Arouca (7.º). As águias procuram retomar a via dos triunfos, enquanto os «Lobos» apostam no sétimo jogo a pontuar. Toda a emoção para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.



[artigo atualizado]