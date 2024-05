Ederson Moraes já sabe o que fazer quando terminar a aventura no Manchester City: voltar ao Benfica ou... ao Rio Ave. Numa interação com os adeptos dos «citizens», o guarda-redes brasileiro respondeu às perguntas colocadas nas redes sociais e manifestou a vontade de voltar a jogar em Portugal.

«Não tenho planos de jogar no Brasil, porque saí muito cedo, nunca fui profissional», começou por dizer o guardião de 30 anos.

«A minha evolução foi em Portugal, onde cheguei com 16 anos. Depois do Manchester City, pretendia voltar a jogar em Portugal, no Benfica ou no Rio Ave, que foi um clube que me abriu as portas e cresceu bastante nos últimos anos», completou.

Ederson, recorde-se, cumpriu os últimos anos da formação no Benfica e estreou-se como sénior no Ribeirão. Uma temporada depois, seguiu para o Rio Ave, antes de regressar aos encarnados.