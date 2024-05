Ukra anunciou, na noite de quarta-feira, o final da carreira, garantindo que fará apenas os dois jogos que restam pelo Rio Ave.

«Estou muito orgulhoso por tudo o que fiz enquanto jogador. Isto [a carreira] está a chegar ao fim. É certo que estes serão os meus últimos jogos. Sinto-me muito feliz com o trajeto que fiz e do reconhecimento que tenho, não só no Rio Ave, como a nível nacional. É um orgulho que muita gente se identifique com o Ukra jogador e pessoa», disse aos jornalistas, à margem da gala do 85.º aniversário do Rio Ave.

Premiado com galardão «Carreira» nesse evento, Ukra garantiu que «não haverá ansiedade para os últimos dois jogos da Liga», frente a Portimenense e Benfica. Por isso, prometeu «desfrutar».

«A minha a carreira é de sucesso. Não pelos títulos conquistados, mas porque em todos os clubes atingi sempre os objetivos propostos. Por isso, só tenho de estar feliz e orgulhoso», rematou.

Sobre o futuro, revela que «passará pela televisão», no universo do futebol. Além disso, recebeu um convite para ser embaixador da Liga.

É favor de começarem a atualizar os manuais de História 📚🏫😂🤣🤴🏼 pic.twitter.com/ggdxJZ9RcM — Ukra Monteiro (@ukra_monteiro) May 5, 2024

Hoje com 36 anos, Ukra cresceu para o futebol no Famalicão. Seguiram-se épocas por FC Porto, Padroense, Varzim, Olhanense, Sp. Braga, CSKA Sófia (Bulgária), Al Fateh (Arábia Saudita), Santa Clara e Rio Ave.

A estreia na Liga aconteceu na época 2009/10, pelo Olhanense, quando estava cedido pelo FC Porto.

Na temporada seguinte, em 10/11, integrou o plantel principal dos dragões, onde participou em oito jogos. Ainda assim, em janeiro de 2011, rumou a Braga, onde se deu a coincidência de o extremo perder a final da Liga Europa, mas também receber a medalha de vencedor.

Assim, a carreira ficou recheada com Liga Europa, Liga, II Liga (2), Supertaça, Taça de Portugal e Nacional de Juniores.