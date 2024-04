Ukra voltou a ser Ukra.



Desta feita, o internacional português decidiu vestir-se de «Sheik» e pagar o almoço ao plantel do Rio Ave com o dinheiro das multas. Esta brincadeira (mais uma) do extremo contou com a colaboração dos proprietários do restaurante.



Depois de um pequeno discurso feito por um dos membros do estabelecimento comercial, eis que surgiu Ukra, vestido com a habitual «Kandura», túnica usada por homens nos países árabes.



«O Sheik hoje pagou (com € das multas 😅😂) o almoço da equipa», escreveu o jogador na legenda ao vídeo divulgado nas redes sociais.