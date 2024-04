Ukra ficou de fora dos convocados do Rio Ave para o jogo deste domingo em casa do Estrela da Amadora, mas fez questão de estar presente.

O avançado de 36 anos aproveitou a boa ligação que tem com os adeptos rioavistas e viajou com eles no autocarro para dar apoio à equipa. O internacional português registou diversos momentos do dia, entre os quais a viagem com parte da família, um piquenique antes do jogo e o delírio dos adeptos ao verem o jogador nas bancadas.

O Rio Ave, recorde-se, empatou a dois golos com o Estrela.

Percorra a galeria associada e veja as imagens da aventura de Ukra no autocarro dos adeptos do Rio Ave