Momento do jogo: Lesão gravíssima de Diogo Fonseca

Emprestado pelo Sporting Braga, o jovem de 22 anos realizou neste domingo o quinto jogo com a camisola do Estrela, mas não foi um dia para guardar no baú das ‘boas memórias’. O minuto era o 69, com Diogo a disputar um lance aéreo com Aziz Yakubu. Quando ambos os jogadores caíram no chão, o pé do português ficou numa posição nada natural e muito desagradável. Os atletas levaram todos as mãos à cabeça e houve lágrimas quando se aperceberam da lesão grave do defesa.

Figura do jogo: Kikas, o herói do Estrela

O futebol são números, é um facto! O jogador do Estrela marcou um golo e fez uma assistência, mas durante os 90 minutos desperdiçou várias oportunidades para marcar. Apesar de ter sido crucial para a equipa, o português poderia ter feito ainda mais. Muito tempo a reagir em alguns lances.

Outros destaques:

Aderllan Santos

A idade é um posto… e um gosto de ver! Autor do primeiro golo, o defesa de 35 anos é o patrão da defesa do Rio Ave e evitou várias vezes o pior cenário. Inimigo número um do ataque do Estrela, Aderllan foi imperial no setor defensivo. Ao minuto 12 marcou e retardou o crescimento do Estrela, que até ao momento estava por cima do encontro. Errou no segundo golo do Estrela.

André Luiz

O avançado brasileiro acordou num dia bom e foi o que mais criou na equipa do Estrela. Foram várias as vezes que tentou entrar pelo flanco direito, deixando a defesa do Rio Ave em apuros. Foram várias as vezes que encontrou Kikas solto e, com passes a rasgar, isolou o colega de equipa, mas muitas vezes o mesmo não decidiu da melhor maneira.

Marios Vrousai

Herói do Rio Ave! Com um golo aos 90+9 o grego permitiu aos vilacondenses saírem da Reboleira com um ponto. Durante o jogo esteve bem e até ia marcando um golo de livre, aos 12 minutos, não fosse a defesa incrível de Bruno Brígido.