Estrela da Amadora e Rio ave empataram este domingo 2-2 no Estádio José Gomes, em jogo da 29.ª jornada da Liga. Um jogo que fica marcado pela lesão grave de Diogo Fonseca, mas também com os golos na ponta final do jogo.

O FILME DO JOGO

A equipa de Vila do Conde marcou primeiro, por Aderllan Santos, aos 12 minutos, mas o Estrela acabou por dar a volta ao resultado, com Léo Cordeiro a empatar aos 43 minutos e Kikas a colocar a equipa da casa em vantagem aos 88.

Num jogo com onze minutos de compensação, o Rio Ave acabou por empatar aos 90+9.

Veja os melhores lances deste jogo: