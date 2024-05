O Benfica não prevê, pelos menos para já, preencher a vaga de Pedro Ferreira, chief scout do futebol profissional do Benfica que está de saída para rumar ao Nottingham Forest, tal como o Maisfutebol noticiou em primeira mão.

Até agora, os elementos do departamento trabalhavam em estreita ligação com Pedro Ferreira, que reportava os resultados do trabalho do grupo ao diretor-desportivo Rui Pedro Braz e a Rui Costa.

Agora, segundo foi possível apurar, deixa de haver esse elo de ligação e cada elemento passa a reportar diretamente a Rui Pedro Braz, que já tinha a alçada da prospeção desde que chegou ao Benfica no verão de 2021, pelo que nada muda, pelo menos ao nível do organograma, no futebol profissional das águias. Rui Pedro Braz mantém-se com a pasta do mercado, tal como nas últimas três temporadas.