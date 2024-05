A presença de Bayer Leverkusen e Atalanta na final da Liga Europa aumentou a probabilidade de o Benfica saltar diretamente da 3.ª pré-eliminatória para a fase da Liga dos Campeões, que na próxima época abandona o sistema tradicional de grupos e terá um novo modelo e 36 equipas distribuídas por quatro potes.

A vitória da equipa alemã promove as águias até essa fase da Champions na próxima época, já que o conjunto de Xabi Alonso não só já garantiu o apuramento direto via campeonato num dos quatro primeiros lugares como se sagrou campeão da Bundesliga.

Já o triunfo dos italianos não é certo. Para o Benfica transitar diretamente da terceira pré-eliminatória para o grupo dos 36 clubes é preciso que a Atalanta termina a Serie A num dos quatro primeiros lugares. Na próxima temporada, a Serie A (tal como a Bundesliga) terá direito a cinco equipas na Champions devido ao ranking de desempenho europeu, que premeia as performance de um país na época anterior, mas se a Atalanta vencer a Liga Europa (que continua a valer um lugar na Champions) e terminar o campeonato na posição em que se encontra (5.º posto), essa vaga passa para o 6.º classificado, nesta altura ocupado pela Roma.

A Atalanta está a quatro pontos do 4.º classificado, o Bolonha, mas com menos um jogo, pelo que pode encurtar essa distância para um ponto. A equipa de Gian Piero Gasperini vai ainda defrontar a Roma (em casa), a Fiorentina (jogo em atraso também em casa), o Lecce (fora) e, a fechar, o Torino em casa. Já o Bolonha tem pela frente uma deslocação a Nápoles, uma receção à Juventus e fecha a Serie A com uma deslocação ao terreno do Genova.

A final da Liga Europa joga-se a 22 de maio, dias antes do encerramento da Liga italiana.

E o Benfica pode ver o futuro próximo na Europa decidido em Dublin ou, no limite, no fim de semana seguinte, caso a Atalanta (se bater o Bayer Leverkusen) ainda esteja na luta pelo quarto lugar da Serie A.

O prémio de entrada na próxima Liga dos Campeões é de 18,62 milhões de euros - até agora eram €15,64M mais parcelas (de 1,137 para a 32.ª e de 1,137x32 para a equipa com o melhor ranking) relacionadas com o ranking a dez anos entre os participantes) - montante a que irá acrescer uma outra parcela definida através do agora designado value pillar, cujo valor só será conhecido já mais perto do início da época, quando forem conhecidos todos os apuramentos para a Liga dos Campeões e estiverem fechados os contratos televisivos.

Além dos muitos milhões que arrecadaria, a presença na Liga dos Campeões também permitiria ao Benfica arrancar oficialmente a época alguns dias mais tarde e evitar um mês de agosto bem mais preenchido: a Liga começa no fim de semana de 10 e 11 de agosto, enquanto a 3.ª pré-eliminatória da Champions inicia-se a 6 ou 7 (termina a 13) num mês em que será jogada essa fase e também o play-off, a 20/21 e a 27/28.