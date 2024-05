Depois de algum drama a envolver Darwin Núñez, depois deste ter apagado as fotografias do Liverpool nas redes sociais, devido às críticas dos adeptos relativamente às recentes exibições do avançado, foi agora a vez de Jurgen Klopp abordar a situação e defender o jogador que treina.

Sobre o futuro, o treinador alemão recusou a saída do ex-Benfica de Liverpool e explicou que às vezes está incluída alguma dose de «azar».

«Não há especulação (sobre o futuro). Deve ser especulação externa porque não sei sobre isso, mas também não estou envolvido nisso. Sim, Darwin não ficou feliz por falhar aquele golo (contra o Tottenham). Teve azar, porque em muitas situações ele faz tudo bem e a bola não entra. Isso é muito difícil para um jovem», começou por dizer, esta sexta-feira, na antevisão à visita ao terreno do Aston Villa, na próxima segunda-feira

«Ele sabe das expectativas que as pessoas têm e tem grandes expectativas consigo mesmo. Não tem alternativa a não ser ultrapassar. Tentamos ajudá-lo com tudo o que pudemos, mas no final ele tem que passar por isso. Faz parte da carreira de um jogador de futebol».

Por fim, Klopp deixou elogios a Darwin, garantindo que é um jogador de topo e consegue criar muitas oportunidades.

«O problema dele é que é tão bom que está constantemente nesses momentos. Se não fosse tão bom, não teria tantas oportunidades e as pessoas diria: “Ele não é ótimo”. Quantos golos marcou esta temporada? Não é assim tão mau com número, certo? É por causa dessa qualidade que ele está constantemente nas situações em que todos pensam: “De novo, de novo”. Ninguém gosta, mas faz parte da carreira», concluiu.