Após dois jogos sem ganhar, o Liverpool regressou aos triunfos (com uma boa exibição) frente ao Tottenham (4-2), numa partida da 36.ª ronda da Premier League.



Em Anfield, Klopp não contou com o lesionado Jota e deixou Darwin no banco, apostando num ataque com Salah, Gakpo e Díaz. Os «reds» precisaram de 16 minutos para quebrar a resistência da formação londrina com o egípcio a desviar de cabeça um cruzamento do neerlandês.



Em cima do intervalo, o Liverpool ampliou a vantagem no marcador por intermédio de Robertson. O lateral escocês aproveitou uma defesa incompleta de Vicario a remate de Salah para fazer um dos golos mais simples da carreira.



Na segunda parte, o Liverpool continuou a apresentar a versão demolidora e fez o 3-0 por Gakpo, aos 50 minutos. Volvidos nove minutos, Elliot assinou um golaço e parecia que o conjunto de Klopp iria ter uma tarde tranquila.



Porém, o Tottenham ainda encontrou forças para atenuar a goleada que se preparava para sofrer em Anfield e fez dois golos no quarto de hora final. Richarlison reduziu aos 72 minutos num golo fácil após passe de Brennan Johnson e sete minutos depois, serviu Son para o 4-2 final.



O Liverpool soma 78 pontos e segue no terceiro lugar da Premier League (tem a presença na Champions assegurada), mas já fora da discussão do título. Por sua vez, o Tottenham registou a quarta derrota seguida e é quinto classificado com 60 pontos, a sete do Aston Villa, a primeira equipa em lugar de apuramento para a Liga dos Campeões.



Classificação da Premier League