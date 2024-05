«À frente da baliza é o melhor jogador do Mundo, mas o jogo dele é muito pobre. Parece um jogador da League Two [equivalmente ao quarto escalão, Campeonato de Portugal]. Ele tem de melhorar.»

Foram estas as palavras de Roy Keane, antigo jogador do Manchester United, sobre Erling Haaland após o empate do Manchester City frente ao Arsenal, no final de março.

Nessa altura, o avançado dos citizens atravessava um período de menor fulgor exibicional, mas agora já está de volta às grandes exibições: no sábado, por exemplo, fez quatro golos na goleada ao Wolverhampton.

Ora, questionado no final da partida sobre as palavras de Roy Keane, o futebolista norueguês preferiu desvalorizar a situação.

«Eu não quero minimamente saber desse homem, por isso está tudo bem», referiu, à Viaplay.

A história de Roy Keane com a família Haaland não é de agora, diga-se. Em 2001, o irlandês lesionou o pai de Erling, Alfie Haaland, com uma entrada violentíssima num dérbi entre o United e o City.