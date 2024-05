O Manchester City deu, na tarde deste sábado, novo passo pela revalidação do título, na 36.ª jornada. Em casa, diante do Wolves, os comandados de Pep Guardiola foram implacáveis (5-1).

Bernardo Silva foi titular entre os anfitriões. Do outro lado, José Sá, Nélson Semedo e Toti também começaram de início.

Em nova tarde dominada por Haaland, o marcador foi inaugurado à passagem do minuto 12, de penálti. Embalado, o avançado norueguês bisou a passe de Rodri, aos 35m. E, porque não há duas sem três, o hat-trick chegou aos 45+3, de novo de penálti.

Na etapa complementar, Haaland seguiu imparável, completando o «Poker» aos 54m, desta feita a passe de Foden. E lá vão 25 golos em 28 jornadas.

Antes, num raro rasgo ofensivo, Hwang Hee-Chan reduziu, aos 53m.

Na reta final da partida – e já com Matheus Nunes em campo, desde o minuto 79 – Julian Álvarez fechou as contas (5-1).

Rúben Dias não saiu do banco do Man. City, que atingiu os 82 pontos. Os campeões em título estão a um ponto do Arsenal, sendo que guardam uma partida em atraso. Segue-se a visita ao Fulham (12.º), quando restam disputar três jornadas.

Por sua vez, o Wolves é 11.º, com 46 pontos. Na próxima ronda há visita ao Crystal Palace (14.º).