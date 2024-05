Darwin Núñez não atravessa um momento fácil no Liverpool.

Depois de uma série de exibições menos conseguidas, houve relatos de que o antigo avançado do Benfica havia sofrido abusos verbais de alguns adeptos nas redes sociais.

Ora, esta segunda-feira, é possível verificar que Darwin apagou praticamente todas as fotografias relacionadas com os reds no instagram: além da fotografia de perfil, tem apenas uma, do dia em que assinou contrato.

Antes, diga-se, eram várias as referências ao Liverpool.

De resto, houve outro momento recente a indicar que Darwin pode não estar totalmente satisfeito em Anfield: após o apito final na vitória frente ao Tottenham, no domingo, o internacional uruguaio foi o primeiro a recolher aos balneários, com a restante equipa ainda em campo.