Um ano após ter subido, o Belenenses desceu à Liga 3. Na penúltima jornada da II Liga, os azuis do Restelo perderam por 3-2 frente ao Benfica B depois de terem estado a ganhar por dois golos de diferença.



Um histórico que volta a cair.



O conjunto de Mariano Barreto parecia que iria vencer a partida depois de Rúben Pina (35m) e Ricardo Matos (42m) terem marcado e construído uma vantagem de dois golos. Porém, os encarnados conseguiram reduzir em cima do intervalo graças a um golo de Bajrami.



Na segunda parte, as águias chegaram à reviravolta: Hugo Félix fez o 2-2 aos 63 minutos e volvidos dez minutos, Henrique Pereira anotou o 3-2. O avançado do Benfica B poderia ter bisado no encontro, mas falhou de forma incrível o 4-2 já nos instantes finais.



Com esta derrota, o Belenenses fica com 26 pontos no penúltimo lugar e sem hipóteses de alcançar o Feirense, que tem 30 pontos. Por sua vez, o Benfica B chegou aos 42 pontos e igualou o Académico de Viseu no 10.º posto.



Classificação da II Liga