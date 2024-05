O Paços de Ferreira recuperou de dois golos de desvantagem e empatou na visita ao Benfica B, numa partida da 32.ª jornada da II Liga.



Os encarnados marcaram dois golos na reta final da primeira parte por Cauê e de João Rego. As águias pareciam ter a partida decidida a seu favor, mas permitiram a recuperação dos castores. Zé Uilton, aos 65 minutos, deu início à recuperação pacense confirmada por Gorby nos descontos.



Esta divisão de pontos deixa o Paços de Ferreira com 46 pontos no quinto lugar, já muito longe da disputa pela subida. Por sua vez, o Benfica B é 12.º com 39 pontos.



Classificação da II Liga